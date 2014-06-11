《中国债券市场每日交易备忘》--6月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币一年期固息国债上午9:30-10:30招标，利率预测均值3.20% 中国五矿集团30亿元八个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 中国银行 10亿元一年期同业存单10:00-11:00招标发行 浦发银行 10亿元三个月期同业存单10:00-16:00报价发行，参考收益率4.6200% 浦发银行10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行 国泰君安证券20亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和交行等承销 中信证券 40亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和中行等承销 华侨城集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和农行主承 大唐新能源 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和南京银行主承 昆山经济技术开发区资产经营12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 山东魏桥铝电10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)， 招行主承 深圳地铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和平安银行主承 中升大连集团6亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中行主承 淄博市城市资产运营12亿元5年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 国开行50亿元一年期固息债140213，票面利率4.09% 天津津南城市建设投资18亿元七年期固息债1480323，票面利率6.5% 遵义国资20亿元七年期固息债1480333，票面利率6.95% 新疆建设兵团农十二师8亿元七年期 投资人选择权(5+2)固息债1480334，票面利率6.68% 北京京西鑫融投资管理10亿元七年期固息债1480343，票面利率6.6% 广州建筑集团2亿元一年期短融041456028，票面利率5.58% 第一创业证券7亿元三个月期短融071412003，票面利率4.7% 长城证券6亿元三个月期短融071423003，票面利率4.7% 安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融041464041，票面利率5% 深圳茂业商厦公司4亿元一年期短融041453068，票面利率5.3% 苏州工业园区国资控股发展公司10亿元五年期中票101459030，票面利率5.49% ============================================================================ 三、缴款： 农发行50亿元一年期固息债140437，票面利率4.13% 国电集团 30亿元九个月期超短融 东兴证券8亿元三个月期短融 陕西交通建设集团20亿元一年期短融 大连国有资源投资10亿元一年期短融 山西煤炭进出口集团20亿元一年期短融 山东魏桥铝电10亿元一年期短融 浙江台州高速公路集团股份公司4亿元三年期中票 国家电网100亿元三年期中票 中国商飞20亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华泰证券 23亿元三个月期短融1490049到期兑付，票面利率4.85% 华融证券10亿元三个月期短融1490051到期兑付，票面利率4.95% 07特别国债07 0700007付息 07华润债 078017付息 07津城投债 078018付息 09附息国债11 090011付息 10商飞MTN2 1082110付息 12绍新城债 1280173付息 12江阴城投债 1280174付息 12渝高速MTN1 1282192付息 14丰元1A 1489047付息 14丰元1B 1489048付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周二表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持 区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。 --中国证券报周三报导引述消息人士称，为拓展资产管理机构的融资渠道，监管层或将支持资产管理机构发行 公司债、次级债或短期融资券，鼓励境内外上市与并购重组。 --全球领先的指数和投资决策工具提供商--MSCI明晟公司 周三宣布，MSCI将不会按原计划把中国A股纳 入新兴市场指数 ，但仍保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分。 6/13公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)