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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 09:06 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：

  中国财政部280亿元人民币一年期固息国债上午9:30-10:30招标，利率预测均值3.20%
  中国五矿集团30亿元八个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 
  中国银行  10亿元一年期同业存单10:00-11:00招标发行
  浦发银行 10亿元三个月期同业存单10:00-16:00报价发行，参考收益率4.6200%
  浦发银行10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行
  国泰君安证券20亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和交行等承销
  中信证券 40亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和中行等承销
  华侨城集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和农行主承
  大唐新能源 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和南京银行主承        
  昆山经济技术开发区资产经营12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承        
  山东魏桥铝电10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)， 招行主承    
  深圳地铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和平安银行主承
  中升大连集团6亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中行主承
  淄博市城市资产运营12亿元5年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行主承
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  二、新债上市：   
  
  国开行50亿元一年期固息债140213，票面利率4.09%
  天津津南城市建设投资18亿元七年期固息债1480323，票面利率6.5%   
  遵义国资20亿元七年期固息债1480333，票面利率6.95% 
  新疆建设兵团农十二师8亿元七年期    投资人选择权(5+2)固息债1480334，票面利率6.68%
  北京京西鑫融投资管理10亿元七年期固息债1480343，票面利率6.6%
  广州建筑集团2亿元一年期短融041456028，票面利率5.58%  
  第一创业证券7亿元三个月期短融071412003，票面利率4.7%
  长城证券6亿元三个月期短融071423003，票面利率4.7%  
  安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融041464041，票面利率5%
  深圳茂业商厦公司4亿元一年期短融041453068，票面利率5.3%
  苏州工业园区国资控股发展公司10亿元五年期中票101459030，票面利率5.49%
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  三、缴款：
    
  农发行50亿元一年期固息债140437，票面利率4.13%    
  国电集团  30亿元九个月期超短融    
  东兴证券8亿元三个月期短融
  陕西交通建设集团20亿元一年期短融
  大连国有资源投资10亿元一年期短融
  山西煤炭进出口集团20亿元一年期短融
  山东魏桥铝电10亿元一年期短融
  浙江台州高速公路集团股份公司4亿元三年期中票
  国家电网100亿元三年期中票
  中国商飞20亿元三年期中票
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  四、还本付息： 
                  
  华泰证券 23亿元三个月期短融1490049到期兑付，票面利率4.85%    
  华融证券10亿元三个月期短融1490051到期兑付，票面利率4.95%
  07特别国债07 0700007付息
  07华润债 078017付息
  07津城投债 078018付息
  09附息国债11 090011付息
  10商飞MTN2 1082110付息
  12绍新城债 1280173付息
  12江阴城投债 1280174付息
  12渝高速MTN1 1282192付息
  14丰元1A 1489047付息
  14丰元1B 1489048付息    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国国务院总理李克强周二表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持
区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。 
  --中国证券报周三报导引述消息人士称，为拓展资产管理机构的融资渠道，监管层或将支持资产管理机构发行
公司债、次级债或短期融资券，鼓励境内外上市与并购重组。 
  --全球领先的指数和投资决策工具提供商--MSCI明晟公司 周三宣布，MSCI将不会按原计划把中国A股纳
入新兴市场指数 ，但仍保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分。 

    
    6/13公布5月固定资产投资(不含农户)       (1-4月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (4月11.9%)      
              工业增加值                    (4月8.7%)            
              房地产投资和销售情况月度报告         
    6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
    6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值            (5月初值49.7)          
    6/27公布1-5月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 吴芳)
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