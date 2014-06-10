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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 13:44 BJT

台湾股市：收升0.65%至逾六年高位，一举越过9,220点障碍

路透台北6月10日 - 台湾加权股价指数 周二收升0.65%，并于尾盘拉升一举越过2011年2月8日的9,220.69点障碍，盘中高位及收盘双双创下逾六年新高纪录。

台湾加权股价指数 收高0.65%或59.63点，至9,222.37点，前高在2008年5月19日收报9,295.2点；今日成交值 为1,029.44亿台币，上交易日修正后为1,018.53亿。

今日台股收在日高，盘中前高为2008年5月20日报9,309.95点。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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