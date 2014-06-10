港报财经评论：冠德走势实现反弹预期--经济日报6月10日

冠德走势实现反弹预期/ 林瑞芬

中石化冠德 自上周建议留意后，昨曾升5.5%至7.23港元，收6.94港元。正如上周依技术分析指，股份超卖有力弹升回7港元上，短线博反弹及长线均宜。据其主席陈波上周指榆林－济南天然气传输管道工程虽有延误，但有信心完成收购，惟暂未有明确的时间表。此事确是公司的催化剂，但暂未落实，不过，陈波就指引去年录得亏损的原油及船舶业务，由于租船合约已在今年完结，预计今年该业务亏损将大幅下跌。此外，集团亦定出未来五年将储量翻一番的目标，即增加500万立米容量，相信是刺激股价从低位弹升之因。

据瑞银报告的跟进，冠德扩展可能需要总资本20亿美元，与其目前市值相若，故瑞银认为认为母公司未来还会陆续注入更多资产，以扩大冠德股本基础，并有效地利用冠德更高的估值倍数（相对于中石化）来进行股权融资，是与中石化互惠互利的最佳方法，维持买入，目标看9.2港元。比亚迪汽车 自以每股35港元配售新股之后，靠稳37港元水平上，技术上，整固势当中，如后市突破降轨43.5港元将显示反覆向好，昨收41.45港元，升3.1%。

后市反覆向升之催化剂在于解决电池产能的瓶颈问题。据中国内地券商作公司访问后披露，目前，公司新能源汽车供不应求，尤其“秦”的未交付定单在7,000至8,000台。造成产品供不应求的主要原因是电池的产能受限，目前公司电池产能仅为1.6GWh，预计年底产能将翻倍，扩至3.2GWh，明年产能规划将扩至5GWh。此外，随着技术的进步，未来2至3年电池成本有望下降50%左右，新能源汽车整车成本有望下降30%左右。电池产能即将释放，比亚迪新能源汽车销量就有望高速增长。据销售数据显示，插电式混动车型“秦”前4月共销售3,294辆，且销量逐月上升，4月单月销量已提升至910辆，成为目前市场上最畅销的新能源汽车。另外，两款新能源车型表现也不错，纯电动车E6前4月销量为881辆，同比大涨82.4%；电动大巴K9前4月定单约2,000台，销量为586辆。2014年，公司新能源汽车销售目标为20,000辆，其中“秦”目标15,000辆，E6目标3,000台，“K9”目标2,000台。今年内，公司还有产品应对中、高端市场，与戴姆勒合作开发的腾势以及插电式SUV车型“唐”，产品品种和级别正不断丰富。(B05)

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盈利稳增长，工行候低吸/ 余少文

工、建、中三大行近期沽空额最大，后两者昨日撑住大市走高，若然工商银行 发力，后市可以更乐观，但股价要回落至4.5港元更吸引。中国内地股市先跌后靠稳，国企指数则在中国银行 和建设银行 走高带动下，全日升65点或0.6%，收报10,406点，成交额112亿港元，60%主板H股随大市上升；而红筹指数升27点或0.6%，收报4,275点，成交额缩减至25亿港元。中行、建行和工行是近期沽空额最多H股，沽空额大不代表后市一定跌，因涉及对冲等因素，过去更不时见到沽空额大，股价反而走高，未知是挟淡仓还是其他原因。沽空额若持续在高水平，始终要小心。工行作为最赚钱的国企，昨日股价只微升一个价位收报5.17港元，表现远不及对手，确实令人失望。

摩根士丹利可能在今日公布，将A股纳入大摩相关指数的决定，造淡国指或A股的投资者要小心，因市场预期A股纳入大摩的指数只是时间问题，小心会出现挟淡仓。尽管A股面对中国整顿股票市场，但A股若进入大摩指数，除了QFII和RQFII外，第四季会多一个沪港通渠道，有更多资金流入A股，有助推动A股走高，同时带动中资股向上，所以仍看好后市。工行今年首季赚733亿人民币，同比增长7%，增幅是四大行中最差，在众内银股中仅好过交通银行 和光大银行 。彭博综合证券商预测，工行未来三年每股盈利（EPS）复合仅增6.4%，不及建行和农业银行 ，以35%派息率计算，今明两年预测息率分别为6.7厘和7.1厘。

大市昨日虽走高，认为大市下半年可以好转，短期会波动，不排除国指先调整及回试牛熊分界线，甚至乎下试10,000点，所以买工行也宜耐心等低位才出手。若然按对建行股价吸引力的要求，只要股价回调至4.5港元，除较每股NAV约4.83港元低外，今年预测息率可升至7.7厘，扣除10%股息税仍有7厘息，即股价要跌13%先至最为吸引。工行过去几年的净息差表现相对稳定，今年首季2.6%，略高于去年平均2.57%。唯一担心是不良贷款双升问题，其今年首季不良贷款升至1,006亿人民币，较去年底增7%，按年升25%，首季不良贷款率升至0.97%，是2012年以来最高，若然今年情况未能缓和下来，会影响工行盈利增长空间。(B06)