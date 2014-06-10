永安期货：中国期指持仓显示空头大幅撤退，多方主动出击

上周三（6月4日），期指收盘17万手左右的总持仓量，创出股指期货自上市交易以来最高，随后，开始出现下降态势。周一盘后，期指总持仓为164220手。高企的持仓量说明多空双方的分歧不断加大。同时，市场由于缺乏明确的方向性信号，多空对峙激烈。持仓拐点出现之时，往往预示着期指或将走出一波方向明晰的行情。