永安期货：中国期指持仓显示空头大幅撤退，多方主动出击

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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以下内容节选自6月10日的《期货日报》：
上周三（6月4日），期指收盘17万手左右的总持仓量，创出股指期货自上市交易以来最高，随后，开始出现下降态势。周一盘后，期指总持仓为164220手。高企的持仓量说明多空双方的分歧不断加大。同时，市场由于缺乏明确的方向性信号，多空对峙激烈。持仓拐点出现之时，往往预示着期指或将走出一波方向明晰的行情。
中金所数据显示，前20名席位在IF1406、IF1407与IF1409合约上共持买单110240手、卖单131775手。主力净空持仓量21535手，较前一交易日意外下滑逾3000手。从持仓数据来看，距离IF1406合约交割还剩两周，多空主力似乎已经开始移仓换月。净空头寸大幅下降主要是由于在主力合约IF1406上，空头主力大幅减持空单，多头主力却依旧实现小幅增持。主力合约IF1406上，前20买方席位共增持买单104手，前20卖方席位共减持卖单2955手(完)
here (整理 路透中文部)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。