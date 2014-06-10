重发-券商观点：中国定向降准再发力，不改市场盘整节奏--银河

(重发以修饰标题)

路透北京6月10日 - 中国央行周一再次定向降准，银河证券报告认为，通过推动地方增加债务扩大投资、刺激房地产投资是以往对冲经济压力的常用手段。央行此次选择定向降准导向性明确，暗示对过往对冲经济压力路径的警惕。这将一定程度影响全面降准的推进。

报告认为，定向降准将进一步强化流动性预期，但资金利率显着下行需更直接价格政策干预。预计此次定向降准将进一步强化市场流动性预期，料会带来1,500亿左右的超额储备释放，改善流动性供需；但当前流动性环境下资金利率流动性溢价构成显着下降，更多由资金成本决定，资金利率下行需可能更直接价格政策干预。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

银河固收预计中小金融机构风险偏好不会显着上行，流动性宽松与风险偏好下降并存，年初以来中小金融机构资产配置面临压力：一方面，经济压力有所上升，中小金融机构的风险偏好出现一定下降，中小金融机构对政府支持类项目偏好有所上升；另一方面，127号文规范对第三方担保的限制使得低风险的同业资产供给下降。

此外，预计中小金融机构对三农和小微的风险偏好不会显着上行。三农和小微的贷款定价较高，但受宏观经济直接冲击较大，资产质量存在上行压力，风险收益比下降。政策鼓励与三农小微风险收益比下降并存，中小金融机构对三农和小微的风险偏好应不会显着上行。

报告表示，定向降准带来增量资金配置次序分别是三农和小微、政府支持项目、债券。此外，部分同业非标占比较高的中小金融机构可能会将偿还同业负债放在较高优先级位置。