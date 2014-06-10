更新版 1--《中国新债预测》下修国开五期债收益率预测，受定向降准下推

* 招标品种: 国开行增发第8、9、13及14期，新发第15期固息金融债

* 期限及金额上限：1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元

* 招标时间: 1/3/5年：6月10日9:30-10:30；7/10年：6月10日9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行) (新增最新市场预测值)

路透北京6月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发五期固息债(俗称“福娃债”)。中国央行周一晚间宣布再次定向下调存准，多头信心进一步得到加强，路透回访了三家调查样本，对福娃债定位调低幅度均值为3个基点(bp),故下修预测均值至4.10%、4.57%、4.76%、4.87%和4.90%。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。 该消息宣布前预测均值为4.13%、4.60%、4.79%、4.90%和4.93%。

"市场需求好，虽然二级(收益率)往上调，但更多地是获利了结盘，"北京一国有银行交易员称，“一二级情绪不同，一级这边主要是配置户决定，非标受限后，好多中小机构都是有需求的。”

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7/10年最新收益率分别为4.2609%、4.7122%、4.8614%、4.9729%和4.9975%。

明日新债一、三、五及七年品种为国开行今年第13、八、九及14期债增发，10年为第15期新发，总金额不超过240亿元人民币。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第8、9、13及14期增发，及15期新发

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发行上限 1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月10日上午9:30-10:30

7/10年： 6月10日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/7年：单一价格(荷兰式)

五年：多重价格（美国式）

10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 6月12日

起息日 1/7年：6月9日

3/5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 6月11日-6月12日

上市日 1年：6月16日

3/5/7/10年：6月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8、9期债历次发行情况、及13和14期债新发情况如下：

三年 五年 一年 七年

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票面利率 5.2462% 5.44% -- --

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- --

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- --

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- --

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- --

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- --

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- --

(加权)

6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% 4.09% 4.77%

(加权) (中标利率)(中标利率)