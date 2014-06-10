港报财经评论：商品融资风波下的危机--信报6月10日

商品融资风波下的危机/ 习广思

欧洲央行出招后，股价汇反应有异。欧罗汇价未见下跌，一个解释是消息早已反映，欧罗于5月初已回落。不过，理由欠说服力。正如上周提及，负利率实际效果有多大是未知数，如果欧洲央行行长德拉吉的如意算盘打得响，负利率令银行间信贷活动增加，交易量上升或刺激欧罗需求。反观股市及债市，走势却是另一回事。欧洲股市持续上升，债市更令人啧啧称奇，尤其是欧诸国国债孳息，十年期意大利债息于欧洲开市一度跌至2.7厘，十年期西班牙债息跌至2.59厘。资金抢欧债情况未停，股市及债市继续升温。

欧洲央行放水最大影响在于债市及股市，反而天生缺陷的欧罗未见转弱。欧洲央行放水最大目的是令货币贬值，欧洲央行不会愿意见到欧罗长期强势，但又不能出手干预货币贬值。负利率成效到底有多大？对刺激经济而言，仍是未知数，但对金融资产的影响却立竿见影。情况正如美国放水一样，极宽松政策最终利好资产投机，对实质经济刺激相对有限。美股及欧股风光续美，股市指数在创新高下却隐藏着暗涌。资金持续涌向债市，除了政府债券外，更疯狂的是垃圾债券，投资者持乐观心态追逐风险。上周五标普500指数VIX跌至10.73，是七年来低位。

市场的乐观情绪不一定是暴跌先兆，成交减少、VIX相关期货成交大增，反映部分投资者先买定保险。欧美股市势头仍在，但不要被乐观情绪冲昏头脑，物极必反，随时有调整风险。港股走势飘忽，恒指升穿23,000点后后劲不继，技术反弹到尾声，但中国内地政府加大“微刺激”，令大市跌不落。昨天恒指收报23,117点；全日成交额仅440亿港元。大市维持板块轮动格局，航运股急升予人炒落后之感，熔盛 及中海船舶 则见异动急涨。大市成交续低，资金买国企股为主，濠赌股跌势加剧，银娱 再跌穿50天线。港股要跌不跌，市场人士大抵对中国加大刺激力度有所期待。国务院总理李克强忌讳“微刺激”字眼，近日对“强刺激”字眼更予以否认，但事实是中国年中起不断加大维稳经济的措施，继多项刺激方案推出后，“定向降准”再以支持微小企业为目标。(B02)

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美元兑日圆或急挫/ 苏子

上周五标普500指数6月份期货在欧洲收市时最高曾见1,948.25点，随后主要在1,946点至1,948点间窄幅上落；截至美股收市前半小时，此高位窄幅上落的闷局仍然维持不变。但正当不少投资者以为市况到收市时应不会再有重大变动之际，并纷纷对市况开始有掉以轻心的心态之际，这时价位却突然出现大幅波动，首先下破1,946点支持，但仅触及1,945点低位后，却可以即时作出V型反弹急升，接近收市时已成功再创新高，并且触发在1,948点以上的庞大止蚀买盘入市，使到指数一度触及1,949.75点高位，并以近全周高位收市。

但由于标普期货上周收市前夕的破位高收情况，已成功令到大量持短仓的看淡的投资者宣布投降，并已使到一些分析员进一步看好美股的短期走势；再加上昨天亚洲市及欧洲市一直未见有跟进买盘把指数进一步推高至1,450点心理关口以上，这令人相信，倘若昨晚美国市已见指数乏力再升，并且更回落至上周五收市前所造的1,945点以下波动及收市，料后市有甚高机会在不少看淡的投资者已宣布投降下见了短期重要顶部，并会向下作出十分明显的超买调整市。如的预期正确，则目前已跌至超低水平的VIX指数，届时势必出现强劲反弹，从而令到日圆受到避险资金追捧而明显转强。故小心稍后美元兑日圆有可能在跌破上周的101.72日圆低位支持后，将因市场情绪逆转而向下急挫，一旦连200天平均线支持亦告失守，料今年的100.73日圆低位将岌岌可危，估计届时顺利跌破的可能性极高。

由于近期美股在低成交及低波幅的怪异情况下屡创新高，故一旦升势无以为继并掉头急挫的话，已几可肯定市场的乐观情绪可以一下子逆转过来。因此，若相信稍后市场情绪一旦逆转将有利日圆汇价进一步走高的投资者，可以伺机入市候高建立美元兑日圆短仓，目标看汇价跌破今年低位后继续朝着100日圆心理关口迈进；至于止蚀位则设在103.25日圆水平。昨天欧罗兑美元略破20天平均线阻力后，便重现弱势，如昨晚保持弱势并以大阴烛在1.36美元关口以下收市，料会再次下试1.35╱1.353美元支持区；短期内汇价要升破1.367美元收市才可看高一线。(B15)