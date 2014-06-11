重温稿-路透调查：韩国央行料在6月会议上决议维持利率在2.50%不变

标题新闻：英国民众可利用提前大选表明其希望与欧盟保持怎样的关系-欧洲议会英退主要谈判代表
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 利率决议将在6月12日(周四)0100GMT左右公布
* 30名受访分析师均预计利率维持不变
* 央行下次政策行动料是升息，但时间看法各异
路透首尔6月10日 - 周二公布的路透调查显示，韩国央行料将在周四决议维持政策利率不变，并可能在下次货币政策决议升息，或许最早在7月行动。
受访的30名分析师均预计，韩国央行将在6月12日会议中维持指标利率 在2.50%不变，为连续第13个月按兵不动。
受访分析师中有27位对央行下一次政策动向给出明确看法，其中25人预计其将升息25个基点，两位称第三季可能降息。
其他三人未给出政策动向看法，而是表示央行可能在一段时间内保持利率稳定，但时间长短的看法不一。
本月调查中，12名分析师预计升息可能在明年进行，多于上个月的9名。
大多预计明年升息的分析师表示，尽管经济状况不再糟糕到让央行降息的程度，但韩国经济复苏受到中国经济低迷和国内支出疲软的拖累。
由于4月中旬的渡轮沉船事件造成逾300人死亡，韩国消费者人气大受打击，经济活动也因此放缓。(完) (编译 王翔琼/朱晓军；审校 龚芳/李婷仪)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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