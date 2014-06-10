期货日报：进口玉米酒糟遭严查支撑菜粕期货逆势上涨

自上周末开始，市场不断传出相关部门“从严治理”进口玉米酒糟(DDGS)的消息，这让市场预期菜粕需求将强劲增长，加之国产新菜粕推迟上市，以及政府收储油菜籽确定了菜粕底价，水产养殖对菜粕的需求进入旺季等，菜粕期价受到了较强支撑。

从菜粕市场需求变化规律来分析，进入6月以后，水产养殖业对菜粕的需求进入旺季。目前，在经历了前期的持续暴雨天气之后，南方地区水产养殖投料增加，国内水产品价格也比较好，市场估计菜粕的销售会进一步转好。(完)