期货日报：进口玉米酒糟遭严查支撑菜粕期货逆势上涨

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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以下内容节选自6月10日的《期货日报》：
昨日，中国菜粕期价全线大幅上涨，其中主力1409合约期价上涨83元/吨，成交近360万手。在国产新菜粕即将大量上市，进口油菜籽、大豆集中到港之际，菜粕价格可谓逆势上涨。
自上周末开始，市场不断传出相关部门“从严治理”进口玉米酒糟(DDGS)的消息，这让市场预期菜粕需求将强劲增长，加之国产新菜粕推迟上市，以及政府收储油菜籽确定了菜粕底价，水产养殖对菜粕的需求进入旺季等，菜粕期价受到了较强支撑。
从菜粕市场需求变化规律来分析，进入6月以后，水产养殖业对菜粕的需求进入旺季。目前，在经历了前期的持续暴雨天气之后，南方地区水产养殖投料增加，国内水产品价格也比较好，市场估计菜粕的销售会进一步转好。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。