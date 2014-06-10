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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 09:30 BJT

期货日报：进口玉米酒糟遭严查支撑菜粕期货逆势上涨

以下内容节选自6月10日的《期货日报》：

昨日，中国菜粕期价全线大幅上涨，其中主力1409合约期价上涨83元/吨，成交近360万手。在国产新菜粕即将大量上市，进口油菜籽、大豆集中到港之际，菜粕价格可谓逆势上涨。

自上周末开始，市场不断传出相关部门“从严治理”进口玉米酒糟(DDGS)的消息，这让市场预期菜粕需求将强劲增长，加之国产新菜粕推迟上市，以及政府收储油菜籽确定了菜粕底价，水产养殖对菜粕的需求进入旺季等，菜粕期价受到了较强支撑。

从菜粕市场需求变化规律来分析，进入6月以后，水产养殖业对菜粕的需求进入旺季。目前，在经历了前期的持续暴雨天气之后，南方地区水产养殖投料增加，国内水产品价格也比较好，市场估计菜粕的销售会进一步转好。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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