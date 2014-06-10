更新版 1-中国公开市场：单日净投放量小增，温和操作携手定向降准安度半年时点

* 公开市场单日净投放量较上周同期小增

* 到期量增幅大于正回购操作量

* 半年末时间不确定性犹存，央行营造偏宽松氛围

* 定向降准扩围，为资金安度半年末再填砝码 (新增市场评论和更多细节)

路透上海6月10日 - 中国央行公开市场周二单日净投放570亿元人民币，较上周二小增，尽管今日正回购操作量较上周同期有所放大，但到期量增幅更为明显；而央行昨晚宣布进一步加大定向降准力度，将与温和的公开市场操作一道，为半年末资金面保驾护航。

市场人士并认为，尽管当前流动性仍属平稳，但鉴于半年末时点的不确定性犹存，央行公开市场仍倾向于营造偏宽松的氛围，以稳定市场预期。

“今日400亿元正回购与970亿元到期量相比，基本符合预期。总的来说流动性变化不大，特别是在昨天宣布定向降准（扩围后）预期稳定，”澳新银行中国经济师周浩称。

他谈到，央行昨天宣布年内第二次定向降准，此前的媒体报道表明，国务院和总理李克强对经济面临下行风险的忧虑增加，定向降准应是一个折中方案，央行短期仍不会推出全面降准。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。

而此前曾部分参与正回购投标的中小银行本周挂起免战牌，半年末时点的临近，机构为保护资金头寸，多谨慎起见。

上海一银行交易员谈到，“每家机构情况可能都不太一样，但资金接下来估计没有之前那么好了，所以都会留点余地。”

中国央行公开市场今日进行了400亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种，中标利率持稳在4.00%，较上周二的300亿元的操作量有所增加。

而本周公开市场有1,840亿元资金到期投放，全部为正回购，其中今日到期970亿元，上周二的到期量则为830亿元。

**短期仍难现全面降准**

周浩并谈到，因为本次定向降准预计仅会向市场注入700-1,000亿元资金，与上次定向降准的规模相近，总体影响有限。大型银行仍普遍执行20%的存款准备金率，借贷成本依旧偏高。

他表示，只有全面降准，央行才能向银行体系传递改变货币政策方向的强烈信号。而是否会全面降准仍取决于未来的经济数据，“如果经济数据显示进一步恶化趋势，我们认为三季度将有全面降准50个基点的可能。”

央行公开市场上周连续第四周净投放，单周净投放730亿元人民币。面对企业所得税汇算清缴和例行存款准备金清算的冲击，央行大额净投放，扶助呵护之情不言自明，市场流动性宽松预期进一步加强。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 400

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 1,840

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

(完)

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