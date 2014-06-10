中国债市动态：长端金融债收益率跌约5-7bp，定向降准扩围提振人气

路透上海6月10日 - 中国银行间债市周一早盘长端金融债收益率跌约5-7个基点(bp)，相对而言，国债则暂时变化不大。市场人士表示，央行上日宣布定向降准扩围，提升现券做多情绪，且最新出炉的CPI数据又显示通胀无忧，亦对债市买气提供助益。

华东一银行交易员表示，早上开盘七年和10年国开债就下了5个基点左右，后来CPI数据出来，市场看到通胀完全无忧，又接着下了2-3个bp。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的 商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外 ，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。