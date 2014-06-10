中国债市动态：长端金融债收益率跌约5-7bp，定向降准扩围提振人气

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
路透上海6月10日 - 中国银行间债市周一早盘长端金融债收益率跌约5-7个基点(bp)，相对而言，国债则暂时变化不大。市场人士表示，央行上日宣布定向降准扩围，提升现券做多情绪，且最新出炉的CPI数据又显示通胀无忧，亦对债市买气提供助益。
华东一银行交易员表示，早上开盘七年和10年国开债就下了5个基点左右，后来CPI数据出来，市场看到通胀完全无忧，又接着下了2-3个bp。
为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的 商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外 ，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。
剩余期限约9.7年的固息国开债140205券最新成交 在4.9300%，稍早最低成交收益率在4.91%，上日尾盘为4.9650%。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。