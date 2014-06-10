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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 13:41 BJT

台股业绩：台积电5月合并营收607.9亿台币，年增率17.4%

路透台北6月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二公布，5月合并营收为607.9亿台币，较上年同期成长17.4%。

台积电日前表示，预估第二季合并营收1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。

该股今日收高1.22%，报124.5台币；大盘加权股价指数 则收高6.5%，创下逾六年的高位。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年 5月 607.9 -1.8% +17.4

2014年 4月 618.9 +23.9 +23.6

2014年 3月 499.6 +6.7 +13.2(完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 高洁如; 审校 董永年)
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