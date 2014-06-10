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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 09:36 BJT

金鹏期货：大连豆粕后市下跌压力大，因外盘利多匮乏而国内需求不振

以下内容节选自6月10日的《期货日报》：

自5月下旬以来，受外盘豆类冲高回落影响，大连豆粕期货价格振荡走低。目前，美豆基本面利多因素匮乏，而国内豆粕需求持续不振，加之供应增加，后市豆粕期货价格易跌难涨。

目前南美大豆已经丰收上市，由于天气状况良好，预计产量将不断调高。经过前期的大涨，市场已经基本消化陈豆紧张的利多，而且随着美国大豆价格上涨，美国大豆进口量不断增加，将使美国大豆库存得到补充。

随着炎夏到来，国内猪肉消费将进入传统性淡季，猪肉价格很难继续走高。养殖利润不佳使得养殖户补栏积极性下降，而生猪存栏量下降将直接影响豆粕消费。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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