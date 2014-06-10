美国金融：参议院一委员会将调查高频交易和券商利益冲突

标题新闻：标准普尔确认德国“AAA/A-1+”评等，展望为稳定
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透华盛顿6月9日 - 美国参议院一个调查委员会周一表示，计划下周举行听证会，调查高频交易在市场中的作用，以及其是否损害了投资者信心。
常设调查委员会(PSI)6月17日的听证会，还将调查为客户下单的券商与交易所之间的利益冲突是否对投资者造成负面影响。
美国证券交易委员会(SEC)允许交易所为获得交易单而向券商付费，只要其适当披露这些款项，并且遵守为客户提供最优惠价格和最及时服务的规定。
但是部分人担心为交易单付费是否构成了不正当激励，可能不会带来最佳执行效果。
SEC正准备出台一系列新规，旨在解决核心的股市结构问题。
PSI表示，计划传唤来自股票交易所、券商和机构投资者的证人作证。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G