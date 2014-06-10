欧洲政经：乌克兰、俄罗斯周二晚或周三早将继续进行天然气问题会谈

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
路透布鲁塞尔6月10日 - 俄罗斯、乌克兰和欧盟执委会将在周二晚间或周三早间继续会谈，此前三方进行了长达八个小时的谈判，但未能就天然气价格争端达成协议。
由于乌克兰未缴付费用，俄罗斯威胁最早将在周二切断对乌克兰的天然气供应，这有可能影响对欧盟国家的供应。
“谈判将在周二晚间或周三早间继续，”欧盟执委会发言人Sabine Berger在持续近八小时的谈判结束后对路透记者表示。
俄罗斯能源部长Alexander Novak、乌克兰能源部长Yuri Prodan、俄罗斯天然气企业Gazprom 和乌克兰Naftogaz的执行长均将参加在布鲁塞尔进行，由欧盟能源执委Guenther Oettinger发起的会谈。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。