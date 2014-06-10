欧洲政经：乌克兰、俄罗斯周二晚或周三早将继续进行天然气问题会谈

路透布鲁塞尔6月10日 - 俄罗斯、乌克兰和欧盟执委会将在周二晚间或周三早间继续会谈，此前三方进行了长达八个小时的谈判，但未能就天然气价格争端达成协议。

由于乌克兰未缴付费用，俄罗斯威胁最早将在周二切断对乌克兰的天然气供应，这有可能影响对欧盟国家的供应。

“谈判将在周二晚间或周三早间继续，”欧盟执委会发言人Sabine Berger在持续近八小时的谈判结束后对路透记者表示。

俄罗斯能源部长Alexander Novak、乌克兰能源部长Yuri Prodan、俄罗斯天然气企业Gazprom 和乌克兰Naftogaz的执行长均将参加在布鲁塞尔进行，由欧盟能源执委Guenther Oettinger发起的会谈。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)