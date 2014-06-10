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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 09:44 BJT

期货日报：沪钢料延续弱势，受楼市低迷和融资矿风险拖累

以下内容节选自6月10日的《期货日报》：

近期黑色产业链品种走势出现一定分化:钢企盈利好转和需求保持高位支撑煤焦市场，但是房地产市场低迷，基建投资乏善可陈，钢铁行业需求端难乐观，后市沪钢将延续弱势，向下寻找支撑的概率较大。

最新数据显示，截至6月6日，全国社会库存总量为 1403万吨，周环比继续下降。其中，螺纹钢库存量为654万吨，较今年高点已经下降接近四成。虽然资金面保持宽松，但是多家商业银行对钢贸商提出还贷优惠政策，反映了目前钢贸商资金情况紧张，偿债能力欠佳。另外，国内经济仍有较大下行压力，融资矿风险问题有待观察，钢贸商补库动力不足。因此，目前各地钢材社会库存虽然持续下降，且均处于低位，但对于钢市的支撑作用较为有限。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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