期货日报：沪钢料延续弱势，受楼市低迷和融资矿风险拖累

最新数据显示，截至6月6日，全国社会库存总量为 1403万吨，周环比继续下降。其中，螺纹钢库存量为654万吨，较今年高点已经下降接近四成。虽然资金面保持宽松，但是多家商业银行对钢贸商提出还贷优惠政策，反映了目前钢贸商资金情况紧张，偿债能力欠佳。另外，国内经济仍有较大下行压力，融资矿风险问题有待观察，钢贸商补库动力不足。因此，目前各地钢材社会库存虽然持续下降，且均处于低位，但对于钢市的支撑作用较为有限。(完)