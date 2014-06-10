基金产业：投资人5月出脱黄金和能源ETP，因地缘政治风险降温--贝莱德

路透伦敦6月9日 - 资产管理公司贝莱德最新月度数据显示，投资人5月出脱以黄金和能源为标的的交易所交易产品(ETP)，因乌克兰危机有所降温。

身为巧克力大王的亿万富翁波罗申科当选乌克兰总统后，誓言要结束该国东部冲突 ，此后有2.97亿美元资金流出黄金ETP，能源ETP也流出资金2.15亿美元。

“自从选举以来，投资者对情势的看法更加乐观一些，而且可能正在削减部位，因认为对冲幅度不需要像以前那么大，”ETF Securities研究暨投资策略主管Nick Brooks表示。

贝莱德负责ETP研究暨iShares EMEA股权策略的主管Ursula Marchioni表示，上个月金价大跌也是ETP遭到赎回的原因。

“截至5月底，伦敦现货金价 已跌至每盎司1,250美元以下，回吐1月底以来的所有升幅。

农产品ETP流出资金3.61亿美元，也可归因于价格，5月标准普尔GSCI农产品指数下跌8.1%。

Marchioni表示，玉米价格下跌约10%，小麦价格跌约13%。

她表示，“玉米和小麦价格下跌可能与作物长势良好以及种植季节有利的天气因素有关。”

整体大宗商品ETP流入资金达2.31亿美元，似乎与整体走势相悖，但Marchioni表示，这些资金流入主要来自两支美国基金。今年至今，整体市场大宗商品ETP的资金流入是以欧洲投资者为主。

“由于不同国家央行政策继续存在分歧，所以并非所有投资者都选择持有相同的仓位，”Marchioni表示。她指出，欧洲市场的工业金属ETP和非黄金类贵金属ETP也吸引资金流入。

标普道琼指数(S&P Dow Jones Indices)表示，工业金属指数5月表现最为亮眼，价格上涨了2.6%。拜中国需求回升所赐，铜价上涨了3.5%。

其并称，镍也持续多头行情，5月续涨4.9%，主要是因印尼出口禁令引发供应短缺问题。

Marchioni表示，今年迄今大宗商品ETP已流出3.12亿美元，但和2013年1-5月流出247亿美元相比，已大有改善。