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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 09:56 BJT

格林大华期货：沪胶短线尝试反弹，市场做多情绪缓慢发酵

以下内容节选自6月10日的《期货日报》：

上周，沪胶继续保持偏弱反弹行情。沪胶1409合约单周上涨幅度仅为0.53%，但是周线形态底部不断抬升，短期内市场做多情绪缓慢发酵，沪胶仍然尝试性反弹。

5月底青岛保税区橡胶库存出现意外减少。5月30日，青岛保税区橡胶总库存大降超过5%，已降破35万吨至34.4万吨，各主要胶种全线下降。库存降低对原本较大的库存压力形成了一定缓解。加之近期到港货物偏少，容易形成供给宽松逐步改善的预期，对沪胶市场形成了较为有力的支撑。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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