格林大华期货：沪胶短线尝试反弹，市场做多情绪缓慢发酵

5月底青岛保税区橡胶库存出现意外减少。5月30日，青岛保税区橡胶总库存大降超过5%，已降破35万吨至34.4万吨，各主要胶种全线下降。库存降低对原本较大的库存压力形成了一定缓解。加之近期到港货物偏少，容易形成供给宽松逐步改善的预期，对沪胶市场形成了较为有力的支撑。(完)