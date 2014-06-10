格林大华期货：沪胶短线尝试反弹，市场做多情绪缓慢发酵

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自6月10日的《期货日报》：
上周，沪胶继续保持偏弱反弹行情。沪胶1409合约单周上涨幅度仅为0.53%，但是周线形态底部不断抬升，短期内市场做多情绪缓慢发酵，沪胶仍然尝试性反弹。
5月底青岛保税区橡胶库存出现意外减少。5月30日，青岛保税区橡胶总库存大降超过5%，已降破35万吨至34.4万吨，各主要胶种全线下降。库存降低对原本较大的库存压力形成了一定缓解。加之近期到港货物偏少，容易形成供给宽松逐步改善的预期，对沪胶市场形成了较为有力的支撑。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。