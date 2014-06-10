光大期货：大商所鸡蛋远月合约显现阶段性上行机会

以下内容节选自6月10日的《期货日报》：

周一大商所鸡蛋期货<0#DJD:>远强近弱，主力1409合约多空双方在5080元/500千克整数关口反复争夺。截至收盘，1409合约期价报于5094元/500千克，日内波动幅度达到49元/500千克。与1409合约相比，鸡蛋期货1501合约表现较为坚挺，自6月3日期价跳空低开后，1501合约已连续五个交易日稳步收阳。预计在国庆节消费启动前，鸡蛋1501合约活跃度将逐步提升，鸡蛋期货市场远强近弱格局也将延续。

上周末国内鸡蛋现货价格普遍走高，产区鸡蛋现货价格上涨传导到销区，现货提价对期货形成基本面利多提振。目前，鸡蛋期货近月1409合约是多空争夺主战场，5000—5100元/500千克高价区价格上行压力加大。与之相比，鸡蛋远月1501合约价格还维持在4600—4700元/500千克的相对低价区间，预计长线投资者更倾向于将注意力转向1501合约，预计1501合约后市存在更多的看涨机会。(完)

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