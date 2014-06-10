新闻稿：中国5月CPI同比上涨2.5%，环比上涨0.1%--国家统计局

(以下为中国国家统计局6月10日公布的“2014年5月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文)

2014年5月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.3%；食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨2.4%，服务价格上涨2.7%。1-5月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.3%。 5月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.2%；食品价格上涨0.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.1%，服务价格持平（涨跌幅度为0，下同）。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 5月份，食品价格同比上涨4.1%，影响居民消费价格总水平上涨约1.35个百分点。其中，鲜果价格上涨20.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.43个百分点；水产品价格上涨5.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.13个百分点；肉禽及其制品价格上涨3.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.23个百分点（猪肉价格下降0.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点）；粮食价格上涨3.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点；鲜菜价格下降2.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.08个百分点。

烟酒及用品价格同比下降0.6%。其中，酒类价格下降1.7%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨2.5%。其中，衣着加工服务费价格上涨5.0%，服装价格上涨2.7%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.2%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.1%，耐用消费品价格上涨0.4%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.2%。其中，中药材及中成药价格上涨3.3%，医疗保健服务价格上涨1.0%，西药价格上涨0.4%。 交通和通信价格同比上涨0.6%。其中，车用燃料及零配件价格上涨4.3%，车辆使用及维修价格上涨2.7%，通信工具价格下降3.9%，交通工具价格下降0.8%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.1%。其中，旅游价格上涨8.1%，教育服务价格上涨2.2%。 居住价格同比上涨2.3%。其中，住房租金价格上涨3.4%，水、电、燃料价格上涨1.3%，建房及装修材料价格上涨1.1%。 据测算，在5月份2.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.6个百分点，新涨价因素约为0.9个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 5月份，食品价格环比上涨0.2%。其中，蛋、猪肉和鲜果价格分别上涨9.5%、5.6%和2.1%，合计影响居民消费价格总水平上涨约0.28个百分点；鲜菜和水产品价格分别下降8.7%和0.1%，合计影响居民消费价格总水平下降约0.28个百分点。 5月份，非食品价格环比上涨0.1%。其中，衣着价格上涨0.3%；家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信价格均上涨0.1%；居住价格持平；烟酒及用品、娱乐教育文化用品及服务价格均下降0.1%。（完）

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