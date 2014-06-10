新债招标：中国国开行三期增发债收益率低于预期，五年尤甚--业内人士

路透北京6月10日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三期增发债，包括一、三及五年期，其收益率定位低于市场此前预期，五年期尤甚。

其中，五年中标收益率为4.7014%，边际中标收益率为4.7367%，预测均值为4.76%；一年期增发债的中标收益率为4.0819%，此前市场预测均值为4.10%；三年加权中标收益率为4.5472%，预测均值为4.57%。

另外，上述三期债的投标倍数依次为2.18倍、3.58倍和3.10倍。

国开行另外两期新债将于北京时间11:10结束招标，期限分别为七年和10年。市场预测均值分别为4.87%和4.90%。

此前，中国银行间债市早盘长端金融债收益率已跌约5-7个基点(bp)，相对而言，国债则暂时变化不大。市场人士表示，央行上日宣布定向降准扩围，提升现券做多情绪，且最新出炉的CPI数据又显示通胀无忧，亦对债市买气提供助益。

具体发行条款如下：

第8、9、13及14期增发，及15期新发

--------------------------------------------------------------

发行上限 1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 1/3/7年：单一价格(荷兰式)

五年：多重价格（美国式）

10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 6月12日

起息日 1/7年：6月9日

3/5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 6月11日-6月12日

上市日 1年：6月16日

3/5/7/10年：6月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------

第8、9期债历次发行情况、及13和14期债新发情况如下：

三年 五年 一年 七年

--------------------------------------------------------------

票面利率 5.2462% 5.44% -- --

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- --

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- --

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- --

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- --

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- --

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- --

(加权)

6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% 4.09% 4.77%