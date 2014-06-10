新债招标：中国国开行三期增发债收益率低于预期，五年尤甚--业内人士

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
路透北京6月10日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三期增发债，包括一、三及五年期，其收益率定位低于市场此前预期，五年期尤甚。
其中，五年中标收益率为4.7014%，边际中标收益率为4.7367%，预测均值为4.76%；一年期增发债的中标收益率为4.0819%，此前市场预测均值为4.10%；三年加权中标收益率为4.5472%，预测均值为4.57%。
另外，上述三期债的投标倍数依次为2.18倍、3.58倍和3.10倍。
国开行另外两期新债将于北京时间11:10结束招标，期限分别为七年和10年。市场预测均值分别为4.87%和4.90%。
此前，中国银行间债市早盘长端金融债收益率已跌约5-7个基点(bp)，相对而言，国债则暂时变化不大。市场人士表示，央行上日宣布定向降准扩围，提升现券做多情绪，且最新出炉的CPI数据又显示通胀无忧，亦对债市买气提供助益。
具体发行条款如下：
第8、9、13及14期增发，及15期新发
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发行上限 1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 1/3/7年：单一价格(荷兰式)
五年：多重价格（美国式）
10年：单一利率(荷兰式)
缴款日 6月12日
起息日 1/7年：6月9日
3/5年：4月8日
10年：6月12日
分销期 6月11日-6月12日
上市日 1年：6月16日
3/5/7/10年：6月18日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8、9期债历次发行情况、及13和14期债新发情况如下：
三年 五年 一年 七年
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票面利率 5.2462% 5.44% -- --
(加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- --
(加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- --
(加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- --
(加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- --
(加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- --
(加权)
5/5发行中标收益率 -- -- -- --
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- --
(加权)
5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- --
(加权)
5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- --
(加权)
6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% 4.09% 4.77%
(加权) (中标利率)(中标利率) -------------------------------------------------------- (完) (发稿 曹巍浩； 审校 林高丽)
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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