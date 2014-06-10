新闻稿：中国5月PPI同比下降1.4%，环比下降0.1%--国家统计局

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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(以下为中国国家统计局6月10日公布的“2014年5月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文)
2014年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降1.8%，环比下降0.1%。1-5月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.9%，工业生产者购进价格同比下降2.1%。
一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.9%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.48个百分点。其中，采掘工业价格下降4.9%，原材料工业价格下降2.0%，加工工业价格下降1.6%。生活资料价格同比上涨0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨0.8%，一般日用品价格上涨0.2%，耐用消费品价格下降0.6%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降4.7%，有色金属材料及电线类价格下降4.3%，燃料动力类价格下降2.0%，化工原料类价格下降1.8%；建筑材料及非金属类价格上涨0.6%，农副产品类价格上涨0.5%。 据测算，在5月份-1.4%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-0.5个百分点，新涨价因素约为-0.9个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.1%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.06个百分点。其中，采掘工业价格下降1.0%，原材料工业价格下降0.1%，加工工业价格持平（涨跌幅度为0，下同）。生活资料价格环比持平。其中，食品、衣着和一般日用品价格均持平，耐用消费品价格下降0.1%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比下降0.6%，燃料动力类价格环比下降0.4%；有色金属材料及电线类价格上涨0.9%，农副产品类价格上涨0.8%。（完）
欲览详情，请点击中国国家统计局网站链接 here (整理 宿泱韫; 审校 黄凯)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。