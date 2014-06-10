新闻稿：中国5月PPI同比下降1.4%，环比下降0.1%--国家统计局

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降4.7%，有色金属材料及电线类价格下降4.3%，燃料动力类价格下降2.0%，化工原料类价格下降1.8%；建筑材料及非金属类价格上涨0.6%，农副产品类价格上涨0.5%。 据测算，在5月份-1.4%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-0.5个百分点，新涨价因素约为-0.9个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.1%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.06个百分点。其中，采掘工业价格下降1.0%，原材料工业价格下降0.1%，加工工业价格持平（涨跌幅度为0，下同）。生活资料价格环比持平。其中，食品、衣着和一般日用品价格均持平，耐用消费品价格下降0.1%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比下降0.6%，燃料动力类价格环比下降0.4%；有色金属材料及电线类价格上涨0.9%，农副产品类价格上涨0.8%。（完）