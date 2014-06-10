更新版 1-中国数据：5月CPI涨幅自低点回升但全年料温和，对政策影响甚微

* 4月CPI同比上涨2.5%，自18个月低点大幅回升 * PPI同比降幅缩窄至1.4% * 全年通胀预计温和，对政策影响甚微 (新增更多数据细节和评论) 路透北京6月10日 - 中国周二公布的物价数据基本在市场预期之中，受基数较低和食品 涨价影响，5月CPI涨幅自18个月低点大幅回升，PPI跌幅则在工业略回暖的带动下进一步缩 窄。 分析人士指出，尽管央行上日宣布定向降准，但释放的流动性有限，对通胀走势几无影 响，全年通胀预计仍保持温和，控制在明显低于目标的水准，对货币政策的指导意义已不大 。 “CPI同比涨幅回升主要还是受翘尾因素和食品价格影响，PPI降幅收窄，一方面说明在 微刺激之下工业生产有所回暖，一方面也有翘尾的影响。”交通银行金融研究中心高级宏观 分析师唐建伟表示，他判断4月CPI是年内低点，全年呈现两头低中间高的走势。 国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，自18个月低点回升， 工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%，连续27个月负增长但降幅持续收窄。路透调 查预估中值分别为上涨2.4%和下降1.5%。 浏览CPI和PPI图表，请点选 link.reuters.com/wed99v 唐建伟指出，下半年通胀主要看需求。央行上日宣布的仅是定向宽松，释放的流动性不 到1,000个亿，政府之前推出的一系列微刺激措施更多是对困难领域进行政策支持，对需求 的全面刺激是有限的，因此预计下半年需求不太会有特别明显的改善。维持全年通胀在3%左 右，GDP增速在7.5%左右的判断。 数据并显示，5月CPI中的食品价格同比上涨4.1%，非食品价格同比上涨1.7%。从环比来 看，5月CPI上升0.1%，PPI下降0.1%。 受益于外需复苏及“微刺激”政策托底，经济初显回稳迹象。中国5月官方PMI和汇丰制 造业PMI均回升至数月高点，5月出口同比增速则达7%回归正常。不过从进口意外小幅下滑， 房地产市场继续放缓看，当前经济增长仍面临下行压力。 去年下半年以来，政府陆续推出多项旨在稳增长、调结构、促改革的政策措施，包括扩 大小微企业减税力度，在基础设施等领域推出80个项目对社会资本开放，提高贸易便利化水 平助力稳外贸等。央行则在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财 务公司等也一并下调0.5个百分点。 分析人士多认为，央行此举对通胀影响不大，仍然在总量上保证货币信贷合理增长，仅 是从压杠杆、调结构上给于部分领域合理支持。在这种情况下，他们普遍维持对全年通胀水 平温和的判断，预计全年通胀将在明显低于3.5%的目标位。 “在2-3%之间，都算是温和的通胀，对货币政策的指引性意义其实已经不是太大。 ”中国银行国际金融研究所主管温彬表示，他指出，货币政策的基本取向并没有改变。 以下为5月通胀数据详情： 5月实际 预估中值 预估区间 前值 上年同期 值 居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.4 2.1 ~ 2.8 1.8 2.1 工业生产者出厂价格指数(P -1.4 -1.5 -1.8 ~ -1.2 -2.0 -2.9 PI) 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 宿泱韫； 审校 黄凯)