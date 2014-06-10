日本股市：受获利了结拖累早盘微跌，三菱UFJ因评级上调而逆市上扬

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透东京6月10日 - 日本股市日经指数周二早盘微跌，走势震荡，该指数上日创下三个月高点后投资者锁定获利；但跌幅受限，因美股再度上涨。
三菱UFJ金融集团 逆市上扬1.5%，为成交量第三大个股，此前美银美林将其评级从“中性”上调至“买入”，称非常规贷款业务强劲。
截止早盘中段，日经指数 下滑0.3%至15,081.64点，最高一度升至15,184.77点。周一，该指数涨0.3%至15,124.00，创3月11日以来最高收盘价，受助于美国就业数据强劲。
出口类股涨跌互现，丰田汽车 和索尼 分别下滑0.3%和0.2%，本田汽车 上扬0.5%。
东证股价指数 升0.2%至1,237.71点。JPX-Nikkei 400指数 涨0.2%至11,273.38点。(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。