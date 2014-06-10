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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 10:15 BJT

日本股市：受获利了结拖累早盘微跌，三菱UFJ因评级上调而逆市上扬

路透东京6月10日 - 日本股市日经指数周二早盘微跌，走势震荡，该指数上日创下三个月高点后投资者锁定获利；但跌幅受限，因美股再度上涨。

三菱UFJ金融集团 逆市上扬1.5%，为成交量第三大个股，此前美银美林将其评级从“中性”上调至“买入”，称非常规贷款业务强劲。

截止早盘中段，日经指数 下滑0.3%至15,081.64点，最高一度升至15,184.77点。周一，该指数涨0.3%至15,124.00，创3月11日以来最高收盘价，受助于美国就业数据强劲。

出口类股涨跌互现，丰田汽车 和索尼 分别下滑0.3%和0.2%，本田汽车 上扬0.5%。

东证股价指数 升0.2%至1,237.71点。JPX-Nikkei 400指数 涨0.2%至11,273.38点。(完)
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