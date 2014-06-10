离岸人民币：中国五矿三年期点心债以4.25%定价，获2.85倍认购

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透香港6月10日 - 根据销售文件，中国国有企业五矿集团 三年期点心债以4.25%定价，获2.85倍认购。
此票息较初步指导利率4.50%低25基点（BP），共发行20亿元，获57亿元、88帐户认购。98%为亚洲投资者，2%为欧洲投资者。
投资者结构方面，银行占48%、基金经理22%、官方机构21%、私人银行及其他9%。
中国五矿集团属国务院国资委监管的央企，债券及发行人均没有评级。债券将在6月16日发行，2017年6月16日到期.
全球协调人为：中银、汇丰以及摩根大通；帐簿管理人还有：农银香港、澳新银行、苏格兰皇家银行、星展、ING以及巴克莱。
五矿集团去年3月发行了首笔点心债，三年期票息为3.65% 。目前在二级市场 报4.080/3.980%。 (完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。