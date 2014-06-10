更新版-中国债市动态：长端金融债一二级联袂走暖，定向降准扩围提振做多情绪

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路透上海6月10日 - 中国银行间债市周二早盘长端金融债收益率领跌后企稳。市场人士表示，昨日央行宣布定向降准扩围后、今早出炉CPI数据显示通胀无忧、及刚招标的国开行新债显示一级市场需求亦大振，在众多利好接踵而至下，债市一二级联袂走暖。

他们认为，整体来看，现券当前表现基本在预期之内，在央行稳健宽松的流动性调控态度下，基本面和资金面支撑现券收益率继续走低的空间仍存。

“债市利好可以说接连不断，卖盘都退到十万八千里去了，”华东一银行交易员称，早上开盘七年和10年国开债就下了5个基点左右，后来CPI数据出来，市场看到通胀完全无忧，又接着下了2-3个bp；不过随后走势逐步趋稳。

上海一银行交易员认为，昨天晚上政策落地了,债券收益率走低也是正常的，基本符合预期，且一级市场国开债需求也不错，若资金面持续宽松，收益率大概率还是继续下行。

中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。这一意料中的定向降准举措显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

受猪肉和部分食品价格上涨推动，中国5月CPI同比涨幅略高于预期；而PPI同比和环比双双持续负增长，暗示宏观经济依然疲弱。分析人士预计，全年通胀料温和可控，为货币政策稳增长提供空间。

“(债市走牛)还可延续，但应该是慢牛，也就是说收益率大幅度下行的可能性不大，”东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，随着实体经济贷款需求的上来（定向再贷款和定向降准），商业银行的配置需求有可能进一步下降，需求是未来的一大考验，同时，供给将可能上升，供需对市场不利。

他预计，未来现券收益率将出现波动性、缓慢下行，利率债整体应还有20-30BP的空间，信用债则有40-50BP。