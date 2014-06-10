路透专访：联合利华执行长称俄罗斯虽经济放缓，但仍充满机遇

路透莫斯科6月9日 - 消费品生产企业联合利华 仍相信俄罗斯是重要的增长市场，尽管俄罗斯经济放缓，但联合利华准备在该国工厂投入更多资金并进行并购。

联合利华执行长Paul Polman表示，他上周会见了俄罗斯第一副总理Arkady Dvorkovich，双方讨论了该公司的长期投资。

他在访问莫斯科期间对路透表示，“会谈讨论了我们要继续进行的其他投资，确保在我们会在该国发展业务，”

俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚地区，激发自冷战以来与西方国家之间最严重的危机，外国企业因此纷纷审视自己在俄罗斯的发展计划。

双方的僵局已对俄罗斯经济产生影响，目前该国经济接近衰退。俄罗斯政府去年11月已承认，未来20年该国经济成长将落后于全球。

“显然(乌克兰危机)影响了我们的业务，”Polman称，“卢布汇率下跌，乌克兰货币也在下跌。这对经济没有好处，规章制度都要重新制订。”

“尽管如此，我们仍在家庭和个人护理品业务方面提高了市占率，俄罗斯业务发展得不错，我们对此不会抱怨什么。”

由于许多发达经济体增长缓慢，联合利华已将业务重点放在包括俄罗斯在内的新兴市场上，且在不断审视自己的全球品牌。近期联合利华出售了美国的Skippy花生酱、Wishbone沙拉酱、Ragu和Bertolli意粉酱业务。

他说联合利华已“接近完成”战略审查，产品组合将淡化成熟的、地区性食品品牌，转向高成长、获利更高且能满足全球消费者需求的个人护理品牌。

Polman称，联合利华在俄罗斯的营收增长率大约在一年前从两位数降至高段个位数，但只要公司市占率持续提高，他就不会太担心。(完)