台湾债市：10年公债R券殖利率走跌，修正波段弹幅

路透台北6月10日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周二盘初走跌。尽管美债殖利率走势稳中略扬，但市场忌惮103/6R波段弹幅已高，早盘呈现小幅修正弹幅走势，预估今日交投区间将较上日些微下移。

交易商指出，由于市场已逐步消化来自国际面的消息，今日盘势重回本地债市的筹码及技术线型考量，在波段弹幅已高后，空手追高的风险渐增，避险空单亦不乐见殖利率急弹，令103/6R部分空单因而获利了结回补。

〞盘势基本上还是区间震荡，...最好的策略就是边走边跑(获利了结)。”一位本地银行交易员说。

另一名证券商交易员指出，美债虽然暂时未能指出方向，但中线来看偏空缓上整理的机会仍较高，使得台债市场虽然短线出现技术修正，但料殖利率亦不会过度下跌，1.52-1.53%附近或有机会成为短线阻力区。

美国公债价格周一在淡静交投中走低，受累于本周将进行的620亿美元公债标售，以及上周五美国公布强劲的就业数据后，风险胃纳稳定。指标10年期公债 价格尾盘跌4/32，收益率报2.613%，上周五尾盘报2.591%。

交易员观察盘中动态：

* 10年R券103/6R殖利率上日触及交投高位1.5499%后回跌

* 103/6R殖利率整数关卡1.55%暂时成为支撑，下方阻力先看1.52%

* 终端买盘在公债市场仍十分零星，但在公司债市场表现强劲，买需未完全退场

* 10年新债标售料终端买盘不会抢标，理想得标区落1.53-1.55%

* 交易盘主导盘势，五年新券103/9 短线亦有获利回补

预估指标公债主要交投区间：

* 10年公债103/6R ：1.525-1.545%

本地时间10:17时最新报价：

* 10年公债103/6R殖利率跌1.24基点报1.5375%。

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