台湾汇市：台币早盘实质价位维稳上日，人民币走扬有助台币稍强

路透台北6月10日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易仍较上日大致持平。交易员表示，国际美元持稳，惟韩元及人民币再趋升，有助台币汇价稳中带强。

交易员表示，盘初外资仍有些许汇入力道，只不过量能不大。而进口商一见到台币兑美元升破30的整数关卡也陆续有美元买盘出笼，限缩了台币的升势。台币兑美元盘初为止最强升至29.983，尚未升抵上日的29.970。

一位本地民营银行交易员说，出口商目前仍以静制动，因为大家相信台币就算升值也不致明显脱离30附近的价位，因此对于台币的升势并未太过紧张。此外，目前也尚未到月底以致有较大的抛汇压力。

他们估计，台币今日实质交易区间料在29.980-30.020；上日台币主要在29.950-30.030。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价变化不大；一个月远汇报价 早盘在29.957/29.970左右，上日纽约盘收在29.950。

美元/日圆以外亚洲货币下滑，此前人民币兑美元中间价再次强于预期。人民币兑美元中间价 为6.1451元，上日为6.148。

本地时间1022，韩元 盘初交易在1,015.8，上日收于1,016.2。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.980-30.020。

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