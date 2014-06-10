台湾汇市：台币早盘实质价位维稳上日，人民币走扬有助台币稍强

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月10日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易仍较上日大致持平。交易员表示，国际美元持稳，惟韩元及人民币再趋升，有助台币汇价稳中带强。
交易员表示，盘初外资仍有些许汇入力道，只不过量能不大。而进口商一见到台币兑美元升破30的整数关卡也陆续有美元买盘出笼，限缩了台币的升势。台币兑美元盘初为止最强升至29.983，尚未升抵上日的29.970。
一位本地民营银行交易员说，出口商目前仍以静制动，因为大家相信台币就算升值也不致明显脱离30附近的价位，因此对于台币的升势并未太过紧张。此外，目前也尚未到月底以致有较大的抛汇压力。
他们估计，台币今日实质交易区间料在29.980-30.020；上日台币主要在29.950-30.030。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价变化不大；一个月远汇报价 早盘在29.957/29.970左右，上日纽约盘收在29.950。
美元/日圆以外亚洲货币下滑，此前人民币兑美元中间价再次强于预期。人民币兑美元中间价 为6.1451元，上日为6.148。
本地时间1022，韩元 盘初交易在1,015.8，上日收于1,016.2。
交易员预测今日集中交易区间：
--29.980-30.020。
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元指数持稳守住上日涨幅，美公债收益率上升带来支撑
--《焦点》中国央行再次定向下调存准，火力点瞄准三农小微和消费
--美国经济：美联储比过去五年任何时刻都更接近宏观经济目标--布拉德 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。