《焦点》小型飞机制造商拟复制汽车业经验，寻找合资伙伴打开中国市场

**另一种看法**

Dassault Falcon仍然不为所动。

“经济上这并不可行，”该公司负责国际销售的高级副总裁Jean Michel Jacob表示。Falcon 7X是该公司最著名的机型。

“必须拥有足够的销售量，才有理由新设工厂。卖飞机很难像汽车厂商在中国卖汽车那样卖出100万的数量，”Jacob称。

胡润报告近期调查显示，中国超富人群中仅有40%表示计划使用私人飞机，而其中的半数称对分时使用(time-share)有兴趣。

但是，作为世界第二大经济体，中国的吸引力对比亚乔航空工业这样的小型飞机制造商来说不言而喻。

该公司首席商业官Felten仍然保持乐观，预计商业航空市场将出现可观增长。虽然合资制造企业的想法还仅是个可能，但该公司在4月指定了一家当地企业作为中国大陆首家授权服务中心，为其P180 Avanti双引擎涡轮螺旋桨飞机提供服务。

“我们相信中国拥有很多机遇，”Felten称。(完) (编译 李婷仪/杜明霞/王翔琼/朱晓军；审校 田建华/郑茵/王洋)