台湾债市：RP利率平稳，寿险资金略为多缺不一

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透台北6月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二平稳。资金调度人士指出，时序接近月中，市场的资金流动状况趋于平稳，虽然寿险业因海外投资需求略显多缺不一，但市场的调度难度不高，料本周其他交易日均显稳定。
市场资金调度人士指出，今日RP市场虽有中龙钢铁120亿台币公司债交割，但因实质买盘拿券多，交易商的交割缺口不大，对市场影响十分有限。而明日起的个人综所税缴交因素市场亦已提前因应，预料不会为市场带来波动。
〞市场稍微偏松一点，但之前紧的时候没调动利率，现在也就不动了。〞一证券商交易员说。
交易员指出，近期较可能引发市场波动的因素是下周三(18日)大额的公债及公司债交割，当天交割量达650亿台币，市场资金可能略显紧俏。但交易员认为，依近期资金供应的平稳状况来看，估仍不至于影响利率变化。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，也与上日相同。
本周其他交易日暂无债券发行。下周债券发行较多，目前登录的发行总额约682.5亿台币，发行情况为：周一中租迪和4.5亿公司债；周二绿意开发 3亿转换公司债；周三10年公债发行金额预计400亿、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债；周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。