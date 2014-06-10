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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 10:49 BJT

《汇市简讯》美元/马币今日料在3.20附近盘整

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* 美元/马币(林吉特)在周一波动区间内交投，此前马币曾强劲上扬

* 马币对中国央行人民币/美元中间价上升几乎没有反应

* 技术图表显示，美元有跌向76.4%费波纳奇回档位3.1750的风险

* 之前三天曾走强后，今天有可能在3.20附近盘整

(完)

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