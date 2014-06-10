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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 10:51 BJT

美国金融：FED理事塔鲁洛主张扩大银行董事受托义务范围

路透华盛顿6月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周一表示，将银行达成监管目标列入银行董事的受托义务范围内，有助于提高金融体系安全度。

塔鲁洛在一场演讲中指出，要扩大银行董事会的受托义务范围，必须修改公司法，这超出了美联储的职权。

但这项改变可能使银行董事更加注意到，他们所作出的风险决策对银行生存能力及经济的影响，而不是过份关注股东的短期利益。

塔鲁洛表示，这种作法也将使得未来更容易在法庭上对银行管理阶层追究责任。塔鲁洛是美联储负责银行监管的官员。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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