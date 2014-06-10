美国金融：FED理事塔鲁洛主张扩大银行董事受托义务范围

标题新闻：标准普尔确认德国“AAA/A-1+”评等，展望为稳定
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路透华盛顿6月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周一表示，将银行达成监管目标列入银行董事的受托义务范围内，有助于提高金融体系安全度。
塔鲁洛在一场演讲中指出，要扩大银行董事会的受托义务范围，必须修改公司法，这超出了美联储的职权。
但这项改变可能使银行董事更加注意到，他们所作出的风险决策对银行生存能力及经济的影响，而不是过份关注股东的短期利益。
塔鲁洛表示，这种作法也将使得未来更容易在法庭上对银行管理阶层追究责任。塔鲁洛是美联储负责银行监管的官员。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G