《焦点》日本央行料维持政策不变，或上修对海外经济的评估

**乐观看法不变**

拜资本支出意外强劲所赐，日本第一季经济创下两年来最快增速，表明经济形势更佳，能够禁得起消费税调高的冲击。

尽管4月工业生产和家庭支出下滑，5月消费者信心却是六个月来首次上升，支持了日本央行对消费税调升冲击将是短暂的预测。

日本央行官员表示，要等到7月左右才能充份掌握加税的效应，并强调更重要的是，7-9月经济自当季料将萎缩的情况中反弹的力度。

日本央行总裁黑田东彦在会后记者会上可能重申，他认为日本正稳步迈向在2015年4月起的会计年度中达成日央行2%通胀目标。

但他也可能向市场保证，如果风险危及物价目标的达成，日本央行准备提供进一步的货币刺激举措。

市场关心的焦点放在黑田东彦对欧洲央行上周一系列举措的看法。欧洲央行举措旨在避免发生日本式的通缩情况，并缓解强势欧元的压力。

尽管通胀率已超过1%，民间分析师仍怀疑物价能否自此加速上升，因日圆贬值带来的拉抬作用已开始减退。

日本央行则认为，通胀率或许有几个月徘徊在略高于1%，但今年底至明年初会加速至2%，因经济复苏动能加强。