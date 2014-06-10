《焦点》日本央行料维持政策不变，或上修对海外经济的评估

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
**乐观看法不变**
拜资本支出意外强劲所赐，日本第一季经济创下两年来最快增速，表明经济形势更佳，能够禁得起消费税调高的冲击。
尽管4月工业生产和家庭支出下滑，5月消费者信心却是六个月来首次上升，支持了日本央行对消费税调升冲击将是短暂的预测。
日本央行官员表示，要等到7月左右才能充份掌握加税的效应，并强调更重要的是，7-9月经济自当季料将萎缩的情况中反弹的力度。
日本央行总裁黑田东彦在会后记者会上可能重申，他认为日本正稳步迈向在2015年4月起的会计年度中达成日央行2%通胀目标。
但他也可能向市场保证，如果风险危及物价目标的达成，日本央行准备提供进一步的货币刺激举措。
市场关心的焦点放在黑田东彦对欧洲央行上周一系列举措的看法。欧洲央行举措旨在避免发生日本式的通缩情况，并缓解强势欧元的压力。
尽管通胀率已超过1%，民间分析师仍怀疑物价能否自此加速上升，因日圆贬值带来的拉抬作用已开始减退。
日本央行则认为，通胀率或许有几个月徘徊在略高于1%，但今年底至明年初会加速至2%，因经济复苏动能加强。
这类乐观预测已导致市场人士缩减对今年进一步推出宽松货币政策的押注。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张荻)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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