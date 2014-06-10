香港热股：中信资源盘中跌逾5%，官方对青岛港的调查或会构成影响

路透香港6月10日 - 中信集团旗下中信资源 周二早盘中段股价跌逾5%，公司此前称中国官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响该公司。

至于上周五在港挂牌的青岛港 盘中股价亦挫跌逾3%至3.56港元的上市以来低点，较其招股价3.76港元低5.3%。

中信资源今天公告称，该集团的进出口商品业务拥有若干存放在青岛港保税仓库的氧化铝和电解铜。由于有关调查，集团已采取行动以保障其利益，在6月3日就其氧化铝和电解铜向青岛法院申请并取得查封令。 ＂在该调查的情况清晰前，本公司不能准确评估其对本集团存放在青岛港的氧化铝和电解铜或对本集团本身的影响。＂中信资源称。

中国对青岛港金属融资问题展开调查，促使全球贸易商和银行急忙核对自身在这件事情中的曝险。行业消息人士称，调查的问题涉及金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。