中国货币市场：供求关系未改回购利率小降，定向降准扩容强化乐观预期

路透上海6月10日 - 中国央行周一晚间宣布扩大定向降准范围，但因离实施尚有时日且规模料有限，银行间资金市场周二整体供求关系未改，加之公开市场操作规模也属正常，主要回购加权利率仅小幅下行。

交易员强调说，虽然央行此举并未直接推动回购利率明显走低，但这无疑进一步强化了市场的乐观稳定预期，有助避免半年末前资金价格产生过大波动。

中国央行周一宣布，从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

北京一银行交易员表示，定向降准扩容“一是要16号才执行，二是总量也不大。更多应该是释放一个(放松的)信号，启示性意义更强。”

另外，央行公开市场今日进行了400亿元人民币的28天期正回购操作，利率持平于4.00%；按今日正回购到期970亿元计算，单日净投放达570亿元。

银河证券最新报告称，央行此次定向降准将进一步强化市场流动性预期，料会带来1,500亿左右的超额储备释放，改善流动性供需；不过也有其他券商报告表示，是次降准释放流动性可能尚不足千亿。

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5738 2.5938 -2.00

七天 3.1258 3.1344 -0.86

14天 3.1026 3.1589 -5.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1650 2.4950 +67.00

七天 3.4100 2.9050 +50.50

14天 3.4150 3.2000 +21.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5900 2.6300 -4.00

七天 3.1270 3.1300 -0.30

14天 3.1200 3.1500 -3.00

Shibor

其中:隔夜 2.5700 2.5800 -1.00

七天 3.1300 3.1300 +0.00

三个月 4.8095 4.8181 -0.86