日本已公布经济指标--2014/6/10

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.6% r +0.1% r 8月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +2.8% +2.7% 6月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +3.2% +1.3% 6月26日 -- 工业生产(m/m) 4月 -2.5% p +0.7% r 6月13日 -- 失业率 4月 3.6% @ 3.6% @ 6月26日 -- 贸易收支(亿日圆) 4月 逆差8,089 逆差14,463 6月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 -4.6% +7.2% 6月26日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。