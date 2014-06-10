韩国已公布经济指标--2014/6/10

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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经济指标 时 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-r +0.9% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +1.7% +1.5% 6月30日 -- 工业生产(m/m) 4月 +0.1% @-p +0.9% @-r 6月26日 -- 失业率 4月 3.7% @ 3.5% @ 6月10日 -- 贸易收支(亿美元) 5月 顺差53 p 顺差45 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。