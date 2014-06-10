美国个股：Facebook延揽eBay大将David Marcus，主掌即时通讯产品

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透旧金山6月10日 - 根据公司方周一的宣布，过去两年来带领eBay 成长迅速的支付部门PayPal的David Marcus本月将离任，转而负责Facebook 的即时讯息产品。
EBay股价在盘后下跌略逾2%。在Marcus掌舵之下，PayPal透过开发消费者电子钱包、以及零售商的销售时点系统(POS)积极进军实体世界。
Facebook延揽Marcus堪称展现其提升私人讯息功能的最新企图。在Snapchat和Line等广受欢迎的即时通服务商夹击之下，Facebook面临了激烈竞争。2月时，Facebook还以190亿美元收购WhatsApp，让观察家大感意外。
发言人Vanessa Chan说，Marcus将担任Facebook新创设的讯息产品副总裁，负责监督Messenger以及免费的Messenger行动APP。根据公司方表示，每天在Facebook传送的讯息有约120亿则，Messenger App有超过2亿用户。
eBay执行长John Donahoe表示，PayPal正稳步迈向实现2015年目标。
eBay周一股价收低约0.24%至49.58美元。Facebook股价上涨0.61%，报62.88美元。(完)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选