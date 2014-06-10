美国个股：通用汽车瑕疪点火开关诉讼案交付纽约地方法院审理

路透纽约6月9日 - 美国一联邦司法小组周一裁定将在纽约审理通用汽车 的诉讼案件。通用因点火开关问题而召回汽车，客户指控这使其蒙受经济损失。

根据美国多地区诉讼司法小组的裁定，这些诉讼案将交付纽约南区地方法院法官Jesse Furman审理。

客户提起的诉讼超过80多件，他们指控召回事件使其汽车失去价值。通用则要求这些诉讼案整并并转至纽约审理。

原告律师亦要求整并案件，但对审理地点看法不一。

在周一的裁定中，司法小组表示，曼哈顿区地方法院是最合适的地点，因为它也是处理通用破产案的地方，此外通用瑕疪点火开关供应商Delphi Automotive Plc 的破产案亦在该院审理。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)