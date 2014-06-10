《汇市简讯》美元/韩元跌势持续，明确逼近1,000关口

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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0309GMT -
* 随着跌势持续，美元/韩元逼近1,000关口
* 所有时间段的技术图表都可见到低点和高位下移
* 4月9日曾明确收在1,048/50的数年低位上方
* 未来几个月可能测试930
* 空头将在1,000水准前伺机回补仓位，所以预计汇价将反弹
* 技术图表：link.reuters.com/qud99v
(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。