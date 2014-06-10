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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 11:22 BJT

《汇市简讯》美元/韩元跌势持续，明确逼近1,000关口

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* 随着跌势持续，美元/韩元逼近1,000关口

* 所有时间段的技术图表都可见到低点和高位下移

* 4月9日曾明确收在1,048/50的数年低位上方

* 未来几个月可能测试930

* 空头将在1,000水准前伺机回补仓位，所以预计汇价将反弹

* 技术图表：link.reuters.com/qud99v

(完)

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