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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 11:27 BJT

《全球市场》亚股触及三年高点，受全球增长前景和美股涨势支撑

美元兑日圆 持平于102.36日圆；欧元兑美元 持稳于1.3588美元，周一跌近0.4%。

大宗商品中，期铜持稳，围绕中国金属融资问题调查的担忧上日推动铜价跌至一个月低位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 较前一交易日持平，报6,666美元，昨日跌至5月初以来最低位6,636美元。

布兰特原油期货 涨0.15美元，报每桶110.14美元，扩大前一交易日大涨1.3%的升势，当日上涨是因美国就业数据强劲，且中国出口数据改善。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/李爽/许娜/于春红; 审校 白云/孙茉莉/田建华/王兴亚)
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