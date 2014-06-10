《全球市场》亚股触及三年高点，受全球增长前景和美股涨势支撑

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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美元兑日圆 持平于102.36日圆；欧元兑美元 持稳于1.3588美元，周一跌近0.4%。
大宗商品中，期铜持稳，围绕中国金属融资问题调查的担忧上日推动铜价跌至一个月低位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 较前一交易日持平，报6,666美元，昨日跌至5月初以来最低位6,636美元。
布兰特原油期货 涨0.15美元，报每桶110.14美元，扩大前一交易日大涨1.3%的升势，当日上涨是因美国就业数据强劲，且中国出口数据改善。(完)
(编译 李春喜/戴素萍/李爽/许娜/于春红; 审校 白云/孙茉莉/田建华/王兴亚)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。