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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 11:44 BJT

韩国金融：外资5月连续第二个月净买入韩国股票和债券

路透首尔6月10日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周二称，外资5月买超韩国股票和债券，但投资规模较4月触及的七个月高位减半。

FSS发表声明称，海外投资者5月净流入韩国金融市场的资金为2.26万亿韩元(9.85亿美元)，4月时为5.15万亿韩元，创去年9月以来最高。

数据显示，外资5月增持8.1亿韩元的韩债，为连续第三个月增持，归功于投资者偏好避险资产。

数据亦显示外资在5月净买入1.45万亿韩元的韩股。

FSS称海外投资者5月初时原本卖出韩股，但随后变为买家，受助于全球经济复苏期望，以及三星股价大涨。(完)
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