欧洲金融：银行业希望欧洲央行和英国央行以行动支持证券化债务

AFME呼吁全球性及欧盟监管机构，应放宽银行及保险公司对这类债券的资本准备要求。银行是推出这类债券的机构，保险公司则是主要买家。

评等机构标准普尔上个月表示，巴塞尔银行监管委员会所提出的提案，将使证券化债务的“风险权重”升至高达目前的八倍水准。

标准普尔指出，对于保险公司等买家而言，根据欧盟提议的规则，某些AAA等级证券化债务的资本计提，将是有担保债券的17倍以上。

巴塞尔今年将敲定证券化债务的资本计提规定，可能不会大幅降低。

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许上个月表示，如果修改全球性规定旷日费时，欧洲应该自行调降资本计提规定。

放松保险公司的资本计提规定应该较为容易，因为只需要在欧盟层级达成协议。

AFME也呼吁欧洲决策官员，协议出高品质证券化债务的统一定义，以利资本准备运作。

银行业者希望欧盟准许银行持有更多种类的证券化债务，作为巴塞尔新规定的流动性缓冲。