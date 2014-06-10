欧洲金融：银行业希望欧洲央行和英国央行以行动支持证券化债务

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
AFME呼吁全球性及欧盟监管机构，应放宽银行及保险公司对这类债券的资本准备要求。银行是推出这类债券的机构，保险公司则是主要买家。
评等机构标准普尔上个月表示，巴塞尔银行监管委员会所提出的提案，将使证券化债务的“风险权重”升至高达目前的八倍水准。
标准普尔指出，对于保险公司等买家而言，根据欧盟提议的规则，某些AAA等级证券化债务的资本计提，将是有担保债券的17倍以上。
巴塞尔今年将敲定证券化债务的资本计提规定，可能不会大幅降低。
欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许上个月表示，如果修改全球性规定旷日费时，欧洲应该自行调降资本计提规定。
放松保险公司的资本计提规定应该较为容易，因为只需要在欧盟层级达成协议。
AFME也呼吁欧洲决策官员，协议出高品质证券化债务的统一定义，以利资本准备运作。
银行业者希望欧盟准许银行持有更多种类的证券化债务，作为巴塞尔新规定的流动性缓冲。
巴塞尔对于能够纳入流动性缓冲的证券化债务，限制了金额及类型，但预料欧盟将推翻这项规模，可能允许汽车贷款债权纳入，而不只是抵押贷款。(完) (编译 张涛/蔡美珍；审校 白云)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
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路透上海4月28日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周五公告，将于5月8日招标发行总额23.6亿元人民币的一般和专项地方债，期限均含三年和七年两种。 上述债券为该自治区今年第二批地方债，全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对债券的评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 6.2 5月8日上午9:30-10:10 5月9日 七年 6.1 小计 12.3 专项债券 三年 5.6 5月8日上午10:30-11