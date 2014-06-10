更新版 2-中国汇市：人民币收升于近两个月高点，中间价指引下客盘结汇渐多

* 人民币收升于近两个月高点 * 中间价连涨指引下客盘结汇渐多 * 人民币年内贬值触底的看法渐统一 * 中长期走势看法存分歧 (更新收盘报价) 路透北京6月10日 - 中国人民币兑美元 周二收升于近两个月高点，且涨幅于 午盘扩大。中间价今天高开34个点子，三天连升累计幅度达到257个点子。交易人士称客盘 购汇偏多的情形逐渐扭转，结汇渐多，成交亦较上日放大。 综合银行和企业交易人士反馈，经过中间价三天连涨，当前人民币短期贬值预期已经降 温，隔夜操作也以空美元为主，以顺应中间价走势；人民币年内贬值触底的看法正得到更多 共鸣，但对于中长期走势的具体方向和形态仍存在分歧。 “这两天（中间价）是不是一个拐点，大家也都在试探着想要确认，...个人认为前期 （即期汇率）6.2676应该很难突破了。”一股份行交易主管表示。 他并认为，按照双向波动的说法来看，今年还只看到单边贬值，因此出现一波升值也在 情理之中；监管层的调控思维应该是不愿意看到市场出现明显的单边预期，市场预期一旦分 化，过一两周中间价再调回来也未必。 全球汇市方面，周二日圆小幅上涨，反映出欧洲市场开盘后对股市的人气有所减弱，且 美元在上日稳健上涨后美元买盘暂缓。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2250 6.2404 0.25% 中间价 6.1451 6.1485 0.06% 成交额 183亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.50% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 149 6.2226 6.2375 2014年来即期升贬值幅度 -2.75% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y= 590 CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.2019/56 6.2065 CNH即期 6.2179/91 6.2257 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)