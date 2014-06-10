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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 16:51 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收升于近两个月高点，中间价指引下客盘结汇渐多

* 人民币收升于近两个月高点
    * 中间价连涨指引下客盘结汇渐多
    * 人民币年内贬值触底的看法渐统一
    * 中长期走势看法存分歧

 (更新收盘报价)
    路透北京6月10日 - 中国人民币兑美元 周二收升于近两个月高点，且涨幅于
午盘扩大。中间价今天高开34个点子，三天连升累计幅度达到257个点子。交易人士称客盘
购汇偏多的情形逐渐扭转，结汇渐多，成交亦较上日放大。
    
    综合银行和企业交易人士反馈，经过中间价三天连涨，当前人民币短期贬值预期已经降
温，隔夜操作也以空美元为主，以顺应中间价走势；人民币年内贬值触底的看法正得到更多
共鸣，但对于中长期走势的具体方向和形态仍存在分歧。
    
    “这两天（中间价）是不是一个拐点，大家也都在试探着想要确认，...个人认为前期
（即期汇率）6.2676应该很难突破了。”一股份行交易主管表示。
    
    他并认为，按照双向波动的说法来看，今年还只看到单边贬值，因此出现一波升值也在
情理之中；监管层的调控思维应该是不愿意看到市场出现明显的单边预期，市场预期一旦分
化，过一两周中间价再调回来也未必。
    
    全球汇市方面，周二日圆小幅上涨，反映出欧洲市场开盘后对股市的人气有所减弱，且
美元在上日稳健上涨后美元买盘暂缓。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
      在岸市场人民币兑美元               今日            上日      升贬
          即期成交价格                  6.2250          6.2404     0.25%
                中间价                  6.1451          6.1485     0.06%
          成交额                       183亿美元                     
                                                                     
        日内相对于中间价最大波幅   -1.50% (上限±2%)     日高      日低
              日内波动幅度(pips)          149           6.2226    6.2375
          2014年来即期升贬值幅度        -2.75%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=          590                        
                           CFXS>                                  
                                                                     
    离岸人民币市场,北京时间16:42         今日            上日        
           1年期NDF                    6.2019/56        6.2065       
                   CNH即期             6.2179/91        6.2257       
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)
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