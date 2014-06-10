《汇市简讯》美元/日圆跌至102.35后持稳，关注日股日经指数

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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0326GMT -
* 美元/日圆从102.60跌至102.35，因定盘时出现更大卖兴，且日股日经指数下跌
* 日经指数跌幅限制在0.5%左右
* 市场关注点放在日经指数走势上
* 美元/日圆支撑位相继在102.30-40区间，以及昨日低点102.38，和100日移动均线切入位102.27
* 有大规模行权价在102.50的期权到期，将在纽约交割时点影响汇价
(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。