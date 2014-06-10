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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 11:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至102.35后持稳，关注日股日经指数

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* 美元/日圆从102.60跌至102.35，因定盘时出现更大卖兴，且日股日经指数下跌

* 日经指数跌幅限制在0.5%左右

* 市场关注点放在日经指数走势上

* 美元/日圆支撑位相继在102.30-40区间，以及昨日低点102.38，和100日移动均线切入位102.27

* 有大规模行权价在102.50的期权到期，将在纽约交割时点影响汇价

(完)

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