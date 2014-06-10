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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 11:46 BJT

《全球汇市》美元持稳，美债收益率上扬带来支撑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3589 1.3592 -0.02 -1.13 1.3745

美元/日圆 102.36 102.52 -0.16 -2.79 105.30

欧元/日圆 139.11 139.35 -0.17 -3.88 144.73

美元/瑞郎 0.8970 0.8969 +0.01 +0.47 0.8928

英镑/美元 1.6808 1.6800 +0.05 +1.52 1.6556

美元/加元 1.0899 1.0902 -0.03 +2.63 1.0620

澳元/美元 0.9353 0.9355 -0.02 +4.94 0.8913

新西兰元/美元 0.8500 0.8492 +0.09 +3.58 0.8206

澳元/日圆 95.740 95.910 -0.18 +2.01 93.850

新西兰元/日圆 87.000 87.040 -0.05 +0.68 86.410

英镑/日圆 172.05 172.23 -0.10 -1.31 174.33

澳元/新西兰元 1.0997 1.1012 -0.14 +1.37 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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