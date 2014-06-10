台湾债市：主要公债殖利率收低，弹高修正后进入整理

* 10年公债R券殖利率收低，交投量扩大 * 美债未能表态，盘势或暂事休息 * 明日103/6R估在1.52-1.55%间交投 路透台北6月10日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周二殖 利率收跌。在10年美债数日来数次测试向上站稳2.60%不成的情况下，台债今日反向修正技 术线型，但殖利率回跌后止稳，陷入区间整理。 交易商指出，今日盘势有多空交战意味，成交量放大，多空均未退却，令走势囿于狭幅 的区间内来回。由于交投最热的103/6R本周五标售在即，交易员料美债短期若未能走出方向 ，10年债标售前殖利率将偏向横向整理，等待标售结果。 〞现在多方和空方都有些停看听，毕竟美债测了两三天(2.60%)还在这边。〞一证券商 交易员说。 交易商指出，场中多空在消息面都能寻得支持理由，多方押注欧洲的宽松政策在即，且 美联储升息时点不如预期，美债没有独空理由；空方则认为美国经济复苏已上轨道，将逐步 反应升息题材，且10年债筹码多不易沉淀，可维持一定偏空能量。多空看法交错令盘势陷入 胶着。 交易员预估，在美债未能走出方向前，10年103/6R将在此前压力和支撑区间游走，明日 即看在1.52-1.55%间交投。 **标债前盘势仍由交易商主导** 交易商指出，10年债盘势凌乱的另一理由是终端买盘表态并不积极。但由上日柜买中心 公布的交易商买卖断情形来看，被市场视为主要终端买盘之一的中华邮政，在5月份仍持续 稳定买入公债。交易员推断，中华邮政虽未在盘中积极追价，但殖利率逢高收券的操作模式 不变，有助稳定殖利率上方弹幅不致于过大。 不过交易员同时指出，由于中华邮政及银行等较大的买盘主力，近来不倾向在发行前交 易进场，而是留待初级市场标售时拿券，可预料在周五10年券标售前，盘势仍由态度较积极 的交易商主导，但越接近标债，退场观望的交易商或增多。 此10年券外，五年新券103/9 今日走势亦与10年券一致，在上日殖利率弹 高至波段支撑区后反向走跌。不过该券因年期较短，交易商做空意愿亦跟着增加，但短线在 1.08-1.10%位置仍料吸引买盘，回到区间交投的机会仍浓。 交易员估明日103/9在发行前交易区间落在1.06-1.075%。 103/6R将在本周五(13日)标售，预估标售金额为400亿台币，标售后10年现券总筹码将 达1,100亿台币。 美国公债价格周一在淡静交投中走低，受累于本周将进行的620亿美元公债标售，以及 上周五美国公布强劲的就业数据后，风险胃纳稳定。指标10年期公债 价格尾盘 跌4/32，收益率报2.613%，上周五尾盘报2.591%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R -1.44 1.5355 1.5330-1.5443 206.0 5 103/9 -1.80 1.0675 1.0655-1.0750 38.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/11(三)：英国5月请领失业金人数、截至4月三个月ILO失业率、美国一周抵押贷款市 场指数、5月联邦预算、韩国5月进出口物价、日本4月机械订单、纽西兰央行利率决定； 6/12(四)：法国消费者物价调和指数(HICP)5月终值、4月经常帐、韩国央行利率决定、 日本央行货币政策会议、英国央行总裁卡尼和财政大臣欧思邦出席活动讲话、美国4月企业 库存、美国5月进出口价格、零售销售、一周初请失业金人数； 6/13(五)：中国5月固定资産投资、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和 销售情况月度报告、欧元区第一季就业人口、4月贸易收支、美国5月PPI和核心PPI、美国路 透/密西根大学消费者信心指数6月初值、瑞典央行理事会会议。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5340 5 103/4 1.0580 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)