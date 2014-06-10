版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 15:45 BJT

台湾债市：主要公债殖利率收低，弹高修正后进入整理

* 10年公债R券殖利率收低，交投量扩大
    * 美债未能表态，盘势或暂事休息
    * 明日103/6R估在1.52-1.55%间交投

    路透台北6月10日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周二殖
利率收跌。在10年美债数日来数次测试向上站稳2.60%不成的情况下，台债今日反向修正技
术线型，但殖利率回跌后止稳，陷入区间整理。
    
    交易商指出，今日盘势有多空交战意味，成交量放大，多空均未退却，令走势囿于狭幅
的区间内来回。由于交投最热的103/6R本周五标售在即，交易员料美债短期若未能走出方向
，10年债标售前殖利率将偏向横向整理，等待标售结果。
    
    〞现在多方和空方都有些停看听，毕竟美债测了两三天(2.60%)还在这边。〞一证券商
交易员说。
            
    交易商指出，场中多空在消息面都能寻得支持理由，多方押注欧洲的宽松政策在即，且
美联储升息时点不如预期，美债没有独空理由；空方则认为美国经济复苏已上轨道，将逐步
反应升息题材，且10年债筹码多不易沉淀，可维持一定偏空能量。多空看法交错令盘势陷入
胶着。
    
    交易员预估，在美债未能走出方向前，10年103/6R将在此前压力和支撑区间游走，明日
即看在1.52-1.55%间交投。
   
    
    **标债前盘势仍由交易商主导**
    
    交易商指出，10年债盘势凌乱的另一理由是终端买盘表态并不积极。但由上日柜买中心
公布的交易商买卖断情形来看，被市场视为主要终端买盘之一的中华邮政，在5月份仍持续
稳定买入公债。交易员推断，中华邮政虽未在盘中积极追价，但殖利率逢高收券的操作模式
不变，有助稳定殖利率上方弹幅不致于过大。
        
    不过交易员同时指出，由于中华邮政及银行等较大的买盘主力，近来不倾向在发行前交
易进场，而是留待初级市场标售时拿券，可预料在周五10年券标售前，盘势仍由态度较积极
的交易商主导，但越接近标债，退场观望的交易商或增多。
    
    此10年券外，五年新券103/9 今日走势亦与10年券一致，在上日殖利率弹
高至波段支撑区后反向走跌。不过该券因年期较短，交易商做空意愿亦跟着增加，但短线在
1.08-1.10%位置仍料吸引买盘，回到区间交投的机会仍浓。
    
    交易员估明日103/9在发行前交易区间落在1.06-1.075%。
       
    103/6R将在本周五(13日)标售，预估标售金额为400亿台币，标售后10年现券总筹码将
达1,100亿台币。
    
    美国公债价格周一在淡静交投中走低，受累于本周将进行的620亿美元公债标售，以及
上周五美国公布强劲的就业数据后，风险胃纳稳定。指标10年期公债 价格尾盘
跌4/32，收益率报2.613%，上周五尾盘报2.591%。 
                     
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
   10    103/6R                   -1.44     1.5355    1.5330-1.5443     206.0
    5     103/9                   -1.80     1.0675    1.0655-1.0750      38.0
   
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    6/11(三)：英国5月请领失业金人数、截至4月三个月ILO失业率、美国一周抵押贷款市
场指数、5月联邦预算、韩国5月进出口物价、日本4月机械订单、纽西兰央行利率决定；
    6/12(四)：法国消费者物价调和指数(HICP)5月终值、4月经常帐、韩国央行利率决定、
日本央行货币政策会议、英国央行总裁卡尼和财政大臣欧思邦出席活动讲话、美国4月企业
库存、美国5月进出口价格、零售销售、一周初请失业金人数；
    6/13(五)：中国5月固定资産投资、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和
销售情况月度报告、欧元区第一季就业人口、4月贸易收支、美国5月PPI和核心PPI、美国路
透/密西根大学消费者信心指数6月初值、瑞典央行理事会会议。
    
         30       103/8                     没有成交
         20       103/7                     没有成交
         10       103/6                       1.5340
          5       103/4                       1.0580
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐