《路透晚报》--6月10日日间新闻摘要（中港台）

[市场摘要]

--日本股市：收跌至一周低点，三菱UFJ因评级上调而上扬

日本股市日经指数周二跌至一周低点，走势震荡，投资者在日圆走软趋势暂停后锁定股市获利；而三菱UFJ金融集团 8306.T 上扬，因券商上调其评级。日经指数跌0.9%至14,994.80点，为6月2日以来最低收盘价。东证股价指数跌0.5%至1,228.73点。JPX日经400指数下滑0.5%至11,190.69点。

--中国股市：沪综指收升1.1%创一个月最大单日涨幅，受央行再次定向降准等利好提振

中国股市沪综指收升1.1%，中国央行再次定向降准及最新经济数据显示通胀温和可控等利好，提振大盘反弹并创一个月最大单日涨幅。沪综指收报2,052.532点，涨22.030点或1.08%，此前最大单日涨幅为5月12日2.07%，上证A股今日成交额653亿元人民币，上日为551亿元。沪深300指数收报2,161.268点，涨1.26%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,157.2点，涨1.42%，成交834,144手。

--香港股市：收涨创逾五个月来高位，中国人行定向降准激励银行股

香港股市周二收在逾五个月高位，中国央行再次定向降准，激励内地股市劲扬，港股亦尾随走强。恒生指数收高0.9%，报23,315.74点，恒生国企指数涨1.1%。两大指数皆收在1月2日以来高点。

--汇市：日圆走强，美国和欧元区公债利差或打压欧元

日圆小幅上涨，反映出欧洲市场开盘后对股市的人气有所减弱，且美元在上日稳健上涨后美元买盘暂缓。美元指数持于80.59，远高于上周五触及的近两周低点80.240，并守住周一多数涨幅。美元兑欧元持稳于1.3598，脱离上周低点1.3677。日圆兑美元和欧元上涨0.25%，分别报102.28日圆和139.08日圆。

--欧元债市：银行间拆款利率降至纪录低位，部分公债涨势缓和

欧元区隔夜银行间拆款利率周二降至纪录低位，某些国家政府公债大幅上扬势头开始缓和。意大利10年期公债收益率由周一的纪录低位上涨4个基点，至2.74%，西班牙10年期公债收益率跌2个基点，至新低2.57%。德国10年期公债收益率持平于1.38%。

--国际油市：布兰特原油持稳，受中美需求前景支撑

布兰特原油期货周二持稳。该期约周一创出近两个月来的单日最大百分比涨幅，因美国和中国这两大石油消费国的需求有望稳健增长。0910GMT，布兰特原油下跌0.10美元，报每桶109.89美元。美国7月原油合约涨0.19美元，报104.60美元。

--金属期市：伦铜下滑，铝和锌从数月高点回落

伦敦期铝和期锌周二从上日触及的数月高点回落，因交易员了结获利；期铜则滑向一个月低位，因担心中国对金属融资活动的调查。0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.40%至每吨6,643.50美元。上海期交所主力8月期铜合约下跌0.4%，报每吨47,480元人民币。

--全球金市：铂金连涨第五日，钯金接近三年高位