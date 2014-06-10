券商观点：中国当前结构性货币政策不应成为货币政策的新常态--申万

路透北京6月10日 - 中国大型券商申银万国发布报告指出，中国央行上日宣布定向降准，这种结构性货币政策不应成为货币政策新常态；并认为货币政策新常态应是市场化调控、价格调控，以及更注重内外政策协调。

而从解燃眉之急这一角度看，申万表示，在结构性货币政策难以奏效的情况下，应该果断下调利率来解决企业融资成本偏高问题。

报告指出，从理论上看，财政政策调结构，货币政策调总量，证明是最有效的；从实践上看，由于资金的同质性和逐利性，靠货币政策来调结构要么事与愿违，要么事倍功半，往往效果不好。

“结构性或者定向性的货币政策只能是权宜之计，绝对不可能，也不应该成为中国货币政策的新常态。”报告称。

报告认为，对于货币政策的新常态是什么可能还需要摸索，但在改革推进的大背景下，针对当前货币政策广泛存在的行政干预，数量调控，货币政策被汇率政策绑架等弊端，可以猜测出货币政策新常态的三个关键词：市场化调控，价格调控，更注重内外政策协调。

继4月下调农商行和农村合作银行存款准备金率后，央行上日宣布加大定向降准力度，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，以及财务公司等下调存准率0.5个百分点。不到两个月时间定向降准两次。

申万报告分析，此次定向降准覆盖大约2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合行。再加上上次县域金融机构的降准，基本上涉及到绝大多数上缴存款准备金的金融机构。

与部分机构观点不同，申万认为，从更能够说明政策力度的投放资金的规模看，定向降准与全面降准有很大的差距，定向降准仍然是定向，绝对不是全面。粗略估计这次降准释放的资金规模为600-700亿元人民币，加上上次县域金融机构降准释放的600-1,000亿，一共释放资金1,200-1,700亿。

假如是全面降准，以目前存款余额108万亿，如果普遍降0.5，则释放5,400亿左右。两次定向比一次降准释放的资金仍然要少3,700-4,200亿。

**降息效果更佳**

定向降准相较于央行今年实用的另一政策工具再贷款，申万表示后者效果更好。因为定向降准在资金的使用上并没有明确规定，这就难免会有资金漏损到其他领域，影响效果。

报告预计，再贷款除了在铁路建设、棚户区改造之外，会在更多需要调结构的领域使用。

而对于应该是降准还是降息，申万报告指出，由于现在金融和实体的矛盾突出体现在社会融资成本居高不下，金融市场收益率的下降难以迅速以及有效的传导到贷款领域，因此从解燃眉之急这个角度看，直接降低用户端的降息效果最好。

报告援引数据称，从上次降息到现在，经济名义增长率又下了一个台阶，一季度加权平均贷款利率高达7.37%和GDP名义增长率7.87%已经非常接近，也需要下调利率。